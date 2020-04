Rotterdamse ondernemer roept horeca op tot zij-aan-zij actie

"Je kan ons niet zomaar uitgummen! Ga zij aan zij staan voor je geliefde zaak en klap voor elkaar". Maandag 20 april roept de Rotterdamse ondernemer Frank Roolaart via Facebook op tot de actie 'De horeca staat stil'.

"Trek een wit shirt aan, de kleur van hoop, en sta aanstaande maandag van 17.00 uur tot 17.10 uur in lijn voor je zaak en laat daarmee zien waar wij voor staan". Roolaart is de eigenaar van evenementenlocatie Hal 4 aan de Maas is Rotterdam.

"Het wordt tijd om Nederland en de regering te laten zien wat de horeca betekent. Het normaliseren van de anderhalvemetersamenleving betekent het einde van de horeca", schrijft Roolaart op de speciaal aangemaakt Facebook pagina ' De horeca staat stil '.

Roolaart roept ook op een foto van de actie te maken en deze op 'jullie socials en die van jullie personeel'te plaatsen. "Alleen zo kunnen wij laten zien wat er gebeurt achter die dichte gevels. Wij geven deze crisis een gezicht!"