Christiaan zoekt de man die hem voor de trein duwde

Christiaan uit Barendrecht ontsnapte ruim vijf jaar geleden aan de dood, toen een man hem voor de trein probeerde te duwen. Hij is inmiddels afgestudeerd arts en springt hij in verband met de coronacrisis bij in een ziekenhuis in Uden. Daarnaast volgt hij een media-opleiding en maakt hij een documentaire over wat hem destijds is overkomen.