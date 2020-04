Abrikunst op de Rotterdamse straten 'om de boel op te fleuren'

Peter van der Helm vertelt over de abrikunstwerken in Rotterdam

Het werk bestaat uit tekeningen en tekst. De kunstenaars hebben ieder een eigen tekst op de abri's gezet: de één wat vrolijker dan de ander. De meeste reacties zijn leuk, vertelt initiatiefnemer Peter van der Helm. Slechts één persoon was minder enthousiast, zegt hij. "Zoek ze allemaal op en geef aan of je de kunst aanstootgevend vindt", roept hij op.

Van der Helm kent JCDecaux-directeur Bart de Vries goed, waardoor de kunstwerken zonder veel problemen in de abri's geplaatst konden worden. "Ik heb vroeger ook in de reclamewereld gewerkt", zegt Van der Helm, die op dit moment net als De Vries geen werk heeft. "We willen graag dingen doen om de boel op te fleuren."

In het dagelijks leven is Van der Helm ook tatoeëerder, maar ook zijn werk wordt door de anderhalvemetersamenleving moeilijk gemaakt. "We blijven positief. Hier kunnen we toch niks aan doen", relativeert Van der Helm.

