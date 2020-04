Rotterdamse ondernemers vragen met aanvoerdersband om afstand te houden

Het is groen-wit-groen en draagt de tekst 'Houd afstand, anderhalve meter'. Een groep ondernemers op de Groene Hilledijk en de Beijerlandselaan in Rotterdam-Zuid draagt sinds kort deze een speciale 'aanvoerdersband' om de afstand en de eenheid te bewaren.

Het idee komt van Ronald Schouten van de Alliantie Hand in Hand dat de Boulevard Zuid, zoals de winkelstraat heet, wil verbeteren. Hieronder het verhaal van drie ondernemers met zo'n armband die hopen zo goed en gezond mogelijk de crisis door te komen.

Mahmut Çakmak - Slagerij Edessa

"Ik lig wakker van de situatie. Niet over geld, maar over onze gezondheid. Die van mijn klanten, mijn medewerkers en die van mij. Ik doe er alles aan om het virus buiten de winkel te houden."

"De aanvoerdersband staat voor mij voor de veiligheid van ons allemaal. Dat we samen schouder aan schouder de corona uit ons land krijgen. Ik weet zeker: dat gaat ons lukken."

"Er mogen niet meer dan twee klanten tegelijk bij ons binnen en we hebben afstandslijnen op de vloer getrokken. De toonbank is afgeschermd met een plastic wand. Mensen wachten dus soms buiten tot ze aan de beurt zijn. Onze klanten zijn begripvol in deze situatie en blijven ons trouw."

"Soms durven mensen eerst niet goed binnen. Nu gaat het beter. Ze zien dat we er alles aan doen. We zitten hier nu vijftien jaar en ook al is het zwaar, we gaan het redden."

Peter Leening - Strijker Aquarium

"Het is stiller en ik maak me zorgen dat onze leveranciers straks te weinig vissen hebben. Het klinkt gek in deze tijd, maar daarom koop ik juist nu extra veel in. Om klaar te zijn voor het moment dat er echt zware economische klappen komen."

"Je zou het vanaf de straat misschien niet zeggen, maar we hebben een grote zaak. Het lukt goed om afstand te houden. De armband is voor mij een subtiele manier om te zeggen: er speelt iets, maar we willen je zo goed mogelijk helpen."

"We bestaan 42 jaar, zijn de eerste echte gecertificeerde aquariumspecialist van Nederland en onze klanten weten ons nog steeds te vinden gelukkig. Strijker bestaat 42 jaar en is een begrip. Toch is dit een situatie vol onzekerheid. We proberen het zo lang mogelijk vol te houden."

"Mijn gedachten gaan nu vooral uit naar mijn collega's in de straat die dicht zijn. Je kosten lopen door en er komt niets binnen. Dat is vreselijk voor een ondernemer. Dan prijs ik me gelukkig dat wij nog klanten kunnen helpen en euro's kunnen aanslaan op onze kassa."

Gokhan Celebioglu - PBM Rotterdam

"Ik verkoop werkkleding en veiligheidsartikelen. Soms draag ik zelf een mondkapje om mezelf te beschermen. Ik heb relatief veel klanten die in de zorg werken en je weet het helaas niet zeker in deze tijden. Iemand kan het virus bij zich dragen."

"PBM is niet heel groot, maar heeft wel meerdere gedeeltes. Daar kunnen klanten even wachten tot ik ze kan helpen. Zo komen we er wel. Het gaat goed en ik ben in goede gezondheid."

"Ook hier is het stiller. Maar zolang het werk doorgaat, gaat de werkkleding ook door. Maar we weten het nog niet, we gaan het zien met de tijd. Aanspraak op een financiële regeling heb ik nog niet gemaakt. Die is er alleen voor mensen die het echt nodig hebben, vind ik."

"De grootste zorgen maak ik me daarom om de gezondheid. Natuurlijk lig daar wakker van. Stel dat ik ziek word, wat gebeurt er dan met me? Als je ziek bent, kun je niet werken. En dan houdt het allemaal op. Daarom volg ik het RIVM en hou anderhalve meter afstand."