Ik ben drag queen. Ik ben Mandy mcCandy. Ik ben Gerben.

SOW-reporter Nina kwam Gerben (29), oftewel drag queen Mandy McCandy, tegen als host bij de opening van het Zalmhuis in Rotterdam. Nina was direct getriggerd. Wie is dit, wat is zijn verhaal en waarom is hij drag queen? Nina zocht het uit.

Om 14:00 uur belde ik met Gerben. Ik wist niet wat ik kon verwachten, welke stem krijg ik te horen? “Hé, met Gerben”, klonk een hele vriendelijke mannenstem. Wat dacht ik eigenlijk te verwachten? Een bitchy vrouwelijke stem. Vooroordelen noemen we dit. Ik had gelijk zin in ons gesprek. Hij klinkt heel open. Ik wil alles van hem weten, wie is hij, wat doet hij en waarom is hij drag queen? Dit lijkt mij namelijk een hele bepalende keuze voor iemands identiteit.

We kletsen gezellig over van alles en nog wat. Ik merk dat wij ons allebei op ons gemak voelen. “Wat is jouw verhaal?”, vraag ik hem. Gerben lacht en begint te vertellen.

“Ik kom niet uit Rotterdam. Ik woon hier nu 10 jaar, maar kom oorspronkelijk uit Apeldoorn. Om in Rotterdam te integreren ben ik volop de gayscene ingedoken, van werken tot feesten. Eigenlijk heb ik ook alleen maar gay vrienden om mij heen verzameld”, zegt Gerben lachend. Daarnaast vertelt hij dat hij veel in de horeca heeft gewerkt, maar dit sinds 1 jaar niet meer doet omdat hij steeds vaker in de weekenden wordt geboekt als drag queen. Het was voor Gerben niet meer te combineren. Maar hoe word je drag queen? Hoe weet je dat dit bij je past? Rol je hier zomaar in? Of zit dit echt in je? Ik ben nieuwsgierig.

Hoe is het begonnen?

Gerben verteld mij over zijn jeugd in Apeldoorn en zijn relatief makkelijke coming-out. Hij wist altijd al dat hij anders was dan de meeste jongens, zo had hij meer vrouwen vrienden dan mannen vrienden. Het uit de kast komen is voor hem ‘makkelijker’ gemaakt, omdat hij iemand in vertrouwen nam en diegene weer iemand anders in vertrouwen nam. De volgende dag wist iedereen op school dat hij gay is. Gelukkig werd het geaccepteerd. Gerben wil mij trouwens wel duidelijk maken dat het woord ‘geaccepteerd’ in Nederland niets voorstelt. “Het wordt in Nederland ‘geaccepteerd’ tot aan de voordeur”. Gerben was niet alleen anders in dit opzicht. Hij deed atheneum en zakte af naar de havo. Veel klasgenoten wisten precies wat ze wilden worden. Hij kwam daar pas heel laat achter.

Op latere leeftijd kwam Gerben vaak in een van de populairste gay bars van Nederland, die toevallig in zijn eigen stad Apeldoorn staat. Hier kwam hij ook voor het eerst in contact met drag queens. “Ik vond ze verschrikkelijk, zo hysterisch”. Hoe dan? Dacht ik. Je bent er zelf een. Waar is dit dan begonnen?

Hij vertelt mij dat hij met carnaval, rond zijn 24ste, voor de grap een ‘teringlelijke’ pruik van 10 euro kocht en opzette maar ondanks de kwaliteit net echt een vrouw leek. Dit beviel hem wel. “Ik deed het steeds vaker, maar puur voor de lol. Tot ik iemand leerde kennen die het op professioneel niveau deed. Toen ben ik echt gaan leren hoe het moet. In het begin hoorde ik wel eens; is dit wel wat voor jou? Dit snap ik. Als ik oude foto’s terugkijk. Het zag er niet uit. Ik ben heel blij dat ik ooit die lelijke pruik heb gekocht. Ik denk dat ik mijn passie hierdoor gevonden heb. Ik heb een verlengstuk van mezelf gevonden, maar deze blijft zich in alle vormen ontwikkelen. Zo houd ik nu van een gewaagde look, maar op een elegante manier. Misschien is dit over een jaar heel anders”.

Via Mandy mcCandy kan ik mij volledig laten gaan en creëren wat ik mooi vind. Gerben

Nu weet ik hoe Mandy mcCandy is ontstaan. Hij kwam trouwens bij deze naam omdat hij in het begin vooral een snoepige vrouw voor zich zag als zijn ideaalbeeld als drag queen. Denk hierbij aan roze, tutu’s en cupcakes. Zo kwam hij op de naam Mandy Candy. “Maar dit klinkt als ‘Man Candy’ en dat geeft verkeerde associaties” zegt Gerben lachend. Dus werd het Mandy mcCandy. Het grootste verschil tussen Gerben en Mandy mcCandy is dat hij vrijer kan spreken wanneer hij Mandy is. “Als ik als Gerben tegen een vrouw zeg dat ik haar pumps geweldig vind, krijg ik rare gezichten. Als Mandy mcCandy kan ik dit gewoon zeggen. Ik kan zelfs geaccepteerd flirten met je man”!

Gerben vertelt mij dat het niet als een rol voelt om als vrouw verkleed te gaan. “Het is een deel van wie ik ben. Het allerleukste vind ik het hele proces van omkleden tot aan make-upen en de haren mooi doen. Via Mandy mcCandy kan ik mij volledig laten gaan en creëren wat ik mooi vind. Als ik zelf, als Gerben, de deur uit ga op bijvoorbeeld pumps én in een jurk is dit toch een beetje gek. Dit wil ik ook helemaal niet. Het allerleukste vind ik het hele proces van omkleden tot aan make-up'en en mijn haren mooi doen. Via Mandy mcCandy kan ik mij volledig laten gaan en creëren wat ik mooi vind. Als ik zelf, als Gerben, de deur uit ga op bijvoorbeeld pumps én in een jurk is dit toch een beetje gek. Dit wil ik ook helemaal niet. Ik vind het geweldig om dit te doen, maar ben ook heel blij als ik op een vrijdagavond, in mijn joggingbroek, op de bank een zak chips kan leeg eten. Als ik het te lang niet heb gedaan, zoals nu, tijdens de corona, dan kan het wel gaan kriebelen en struin ik het internet af voor inspiratie of ga ik mijn pruik wassen en stijlen”.

Tot slot vertelt Gerben mij: “Ouder worden is leuk, want er kan nog een hele nieuwe wereld voor je opengaan. Als je er maar voor openstaat. Ik vind het jammer dat ik niet eerder deze kant van mezelf heb ontdekt. Ik had nooit verwacht drag queen te worden. Dit was geen ‘normale’ manier van denken. Ik vind het heel leuk om te zien dat dit steeds normaler wordt”.