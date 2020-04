Humanitas: zestig cliënten overleden

Humanitas kwam vorige week in het nieuws toen bleek dat in De Leeuwenhoek aan de Rotterdamse Kruiskade op één afdeling vijftien cliënten waren overleden. De inspectie gezondheidszorg en jeugd (IGJ) ziet nauw toe op het onderzoek dat Humanitas is begonnen. Volgens personeel en nabestaanden ging in het verpleeghuis nogal wat mis.



Humanitas heeft zeventig verpleegafdelingen binnen de veertien verpleeghuizen. Van de zeventig afdeling zijn er twaalf gesloten omdat cliënten positief getest zijn of omdat er een vermoeden van besmetting is.

In de vestiging Akropolis is een afdeling ingericht voor uitsluitend met corona besmette cliënten. Een tweede afdeling wordt voor het zelfde doel klaar gemaakt. Ook op de locatie De Leeuwenhoek en op Steenplaat is een scheiding gemaakt tussen 'besmette en 'schone' afdelingen.