Analyse: Corona en het grote 5G-complot

David Icke over 5G in de uitzending van London Real

De brandweer moest woensdagnacht uitrukken in de Baljuwlaan in Spijkenisse voor een brandende zendmast. Het begint op een patroon te lijken, in binnen- en buitenland. Zendmasten zijn het doelwit, mogelijk als gevolg van bizarre complotten over de relatie tussen 5G en het coronavirus. Niet alleen ‘gekkies’, maar ook celebraties lijken gevoelig voor de theorie.

Grote rampen gaan altijd gepaard met ideeën dat er boze machten achter zitten. De wereldgeschiedenis kent vele voorbeelden: de pest, 11 september, de moord op John F. Kennedy. Vanaf de uitbraak van het coronavirus regent het ook complotten. Het virus is een biowapen, of het is in laboratoria gemaakt ('door Bill Gates'), om de farmaceutische industrie te spekken.

Maarten Reijnders deed onderzoek naar dit soort theorieën en schreef in 2016 het boek Complotdenkers. “Voor heel veel mensen is de wereld moeilijk te begrijpen. Een complot is een simpele en duidelijke verklaring. Het geeft houvast.”

Het uitrollen van 5G leidt al jaren tot protesten en wilde speculaties over de gevolgen. Reijnders: “Niets nieuws onder de zon. Bij 3G werd ook al gezegd dat de vogels dood uit de lucht zouden vallen.”

Wereldelite

Nieuw is wel dat 5G in verband wordt gebracht met snode plannen van de ‘wereldelite’ om de bevolking te decimeren en via ‘mind control’ in bedwang te houden. En daar wordt de link gelegd met corona. De straling van de 5G-masten zou cellen kapotmaken, of het immuunsysteem verzakken waardoor het virus vrij spel heeft. Een andere theorie is dat het virus rechtstreeks vanuit de mast wordt ingestraald.

Wetenschappers wijzen erop dat 5G-stralen nauwelijks invloed hebben op lichaamscellen. Stukken minder bijvoorbeeld dan de zon. Maar feiten doen er niet toe in de wereld van de complotdenkers. Reijnders: “Wuhan zou als eerste zijn getroffen, omdat China daar met 5G begon. Dat is aantoonbaar onjuist. In andere, Chinese steden, is het al veel langer en daar dook het virus niet op.” In veel landen waar het virus nu heeft toegeslagen, is ook geen 5G aanwezig, zoals Iran.

Wie zijn dan die mensen die in dit nepnieuws geloven? Opvallend is dat bijvoorbeeld de Gele Hesjes via een Twitter-account gretig de verhalen over de schadelijke invloed van 5G verspreiden, inclusief de branden. Maarten Reijnders: “Dat is niet verrassend. Het zijn maatschappelijk teleurgestelde mensen, die graag de schuld van hun eigen falen bij de overheid leggen. Zij zijn gevoelig voor theorieën die duivelse motieven toedichten aan regeringen.”

Voor zijn onderzoek volgde hij een tijd de oud-journalist Micha Kat . Die gelooft dat een pedofiele elite (vaak aangeduid als de Bilderberggroep) de wereldmacht wil overnemen en zich verlustigt aan satanische seksrituelen met kinderen. 5G en corona worden daar nu moeiteloos ingepast. Inclusief een rol voor Ab Osterhaus, die Kat 'horror-viroloog' noemt.

Reijnders: “Er zijn de nodige rechtszaken tegen Micha Kat geweest. Zijn aanhangers die kwamen kijken, waren vaak mensen met maatschappelijke problemen die in aanvaring waren met justitie.”

Acteurs

Maar het zijn niet alleen marginale figuren die dankzij complottheorieën opbloeien en het gevoel hebben dat zij de wereld doorhebben. De lijst steunbetuigingen voor de link ‘5G-corona’ is lang. In Nederland: tv-presentator Robert Jensen en actrice Fajah Lourens. In het buitenland: acteurs Woody Harrelson en Roseanne Bar en zangeres MIA.

De grootste van allemaal: David Icke. De voormalige, Britse profvoetballer en presentator van BBC Sport denkt al jaren dat hij een kind van God is en dat de wereld wordt geregeerd door een elite (‘illuminati’) die afstamt van buitenaardse wezens (‘reptilians’). Hun laatste en meest definitieve wapen, u raadt het al: 5G en corona.

Icke heeft een bijzondere variant. Corona bestaat niet, het is 5G dat ons allemaal ziek en dood maakt. Dat virus is verzonnen om te verhullen dat de werkelijke bron van het kwaad 5G is. Het vaccin dat er straks komt, zit vol met nanotechnologie waardoor we wandelende robots worden van ‘global fascism’. Aldus Icke. Absurd? De al genoemde Jensen en Lourens hebben zijn video over het onderwerp enthousiast verspreid.

Janet Ossebaard, die eerder publiceerde over graancirkels en een wereldelite (‘de Cabal’) steunt de theorie van Icke ook. Haar video werd bijna 700.000 keer bekeken. Ossebaard geniet een zekere faam in de wereld van de paragnosten, zoals de Rotterdamse Linda Ista , die ook haar ideeën over corona deelt.

Kennedy

Zijn daarmee de samenzweringstheorieën plotseling mainstream geworden? Maarten Reijnders: “Nee, het is wel door internet zichtbaarder geworden. Complotten zijn altijd wijd verbreid geweest. Na de moord op Kennedy dacht ook een meerderheid van de Amerikanen aan een complot, ondanks alle onderzoeken die uitwezen dat het toch echt alleen Lee Harvey Oswald was.”

Wel zijn er katalysatoren voor complotten. Grote gebeurtenissen bijvoorbeeld. “En de complotdenkers hebben de wind in de zeilen gekregen door Donald Trump die graag nep-theorieën verspreidt over vaccinaties en klimaatverandering.” In Nederland noemde Thierry Baudet de invloed van 5G op vogels ‘ zorgwekkend ’, terwijl het verband nooit is aangetoond."

De branden in de zendmasten laten zien dat de complotten niet alleen rondwaren op internet, maar mogelijk daadwerkelijk tot actie of tot geweld leiden. Reijnders: “Dat kennen we natuurlijk ook uit de geschiedenis. Denk aan de complotten over joden en de dramatische gevolgen. Maar ook voor iemand als Micha Kat geldt het. Hij bekladde ooit het huis van de secretaresse van de Bilderberggroep.”

Een ander, recent verhaal is ‘Pizzagate’. Tijdens de Amerikaanse verkiezingen van 2016 werd beweerd dat de Democratische Partij ‘vuistdiep’ in een pedofielennetwerk zat. Een pizzarestaurant in Washington zou één van de poelen des verderfs zijn. De 28-jarige Edgar Welch geloofde het en pakte een revolver en machinegeweer om de kinderen daar te bevrijden. Zijn schoten in het restaurant hebben gelukkig niemand geraakt.

Terroristisch

Na dit incident stelt de FBI dat van complotdenkers een terroristische dreiging kan uitgaan. Naar aanleiding van de branden bij zendmasten in onder meer Spijkenisse en Rotterdam heeft de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid haar zorgen uitgesproken. "Het heeft geleid tot extremistische protestacties zoals de sabotage en brandstichting van de afgelopen dagen."

De politie is alert, maar het zal het denken over complotten niet stoppen, weet ook Maarten Reijnders. “Ze wíllen het gewoon geloven, het is voor hen te aantrekkelijk. Ze passen hun gedachten ook moeiteloos aan. Eerst was corona een grote hoax, nu is het een wapen van de elite en gaan we allemaal dood.”

Een anekdote illustreert het hardnekkige geloof nog, tot slot. “De vader van Woody Harrelson is ooit beschuldigd van de moord op John F. Kennedy. Woody weet dus wat de gevolgen zijn van een complot, maar doet nu net zo makkelijk mee aan de verspreiding van onzin over het coronavirus.”

