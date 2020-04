Burgemeester Eenhoorn van Vlaardingen: 'Bewapen de boa's beter'

"Ik ben van mening dat boa's in een heel dynamieke situatie zitten". stelt Eenhoorn. Hij vindt dat de rol van de boa is veranderd: van toezichthouders naar professionele handhavers. "Dan hoort het erbij dat boa's beter worden opgeleid en ook beter zijn uitgerust."

Eenhoorn ziet dat in veel gemeenten de boa's al bodycams gebruiken. De burgemeester van Vlaardingen noemt het gebruik van handboeien en een verdedigingsmiddel de volgende stappen.

"Ik denk dat pepperspray een goede stap is", zegt Eenhoorn. "Dit is helemaal niet nieuw, want de positie van de boa's verdedig ik al heel lang." Eenhoorn merkt dat onder de burgemeesters een tweedeling is. Niet iedere burgemeester staat namelijk te springen om boa's meer te bewapenen.

Het verschil tussen de functie van een politieagent en boa wordt kleiner, als de boa meer en beter worden bewapend. Volgens Eenhoorn is daar niets mis mee: "Ik vind dat we hier goed, maar kritisch naar moeten kijken. Dit gesprek moeten we niet uit de weg gaan."