Een 'blij ei' als zoon via Rijnmond Helpt

Franks Stout vertelt over Rijnmond helpt op Radio Rijnmond

Pleun Pannecoucke plaatste donderdagmiddag een oproep. 'Wie heeft er in Spijkenisse puzzels?' Natalie Dinges reageerde direct dat ze een prachtige puzzel had van de nachtelijke skyline van Rotterdam. En aangezien Natalies ouders in Spijkenisse wonen, wordt de puzzel nog gebracht ook. Binnen een uur geregeld. Top.

Morbu Duur biedt een tas vol nieuwe boeken en een tas vol met films en dvd's. Plus een nieuwe bestuurbare auto. Een bestemming is nog niet gevonden, maar er komt zeker een mooi plekje voor. Misschien wel de Speelgoedbank Zuidhollandse Eilanden, die ook actief zijn op de Facebook pagina van Rijnmond Helpt.

Maar de mooiste matches waren voor Yvancka en Ria. Yvancka vroeg een tablet voor haar zoon, die zo de boeken voor zijn eindexamen kon lezen. Fieke Janssen was de reddende engel met een iPad 2. Heel erg bedankt. Dat zei Yvancka ook. "Mijn zoon is nu een blij ei."

En Ria zocht voor een vriend een laptop, zodat hij uit zijn sociale isolement kwam. De oplossing kwam uit Maassluis. Eugene en Astrid hadden een complete PC met Windows 10 staan, dus ook daar een match. Binnen een dag!

Door de hele regio zie je ook muzikale initiatieven. We zagen al een verrassingsoptreden van De Likt. Tekst gaat verder onder video.

Maar ook een andere bekende artiest uit de regio treedt gratis op. En wel vanaf zijn eigen balkon. Wim Kerkhof, bekend van de Amazing Stroopwafels, kruipt één keer per week achter de piano in Vlaardingen. Bij Erik Lemmers vertelde hij er over. Beluister het fragment hierboven.

De Dierenvoedselbank Rijnmond zorgt al zes jaar voor gratis dierenvoer aan de allerarmsten in Rotterdam. Nu de hele regio door de coronacrisis is gaan hamsteren, komt er bijna geen voer meer binnen voor de beesten en dus schreef oprichter Ferry van der Kaaij een brief.

Rijnmond Helpt wist wel raad met de noodkreet van Ferry en presentator Sander de Kramer nam, met hulp van Stichting Rotterdam Mooier Maken, geen halve maatregelen. Hij verraste de dierenvoedselbank met ruim zevenhonderd kilo aan honden- en kattenvoer.

Hopelijk vinden we morgen weer net zoveel mooie matches en initiatieven als vandaag.