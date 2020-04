Weldoeners schenken lokale zorg duizenden mondkapjes

Zij hebben ruim 30.000 mondkapjes uit China weten te halen en die verdeeld over meer dan twintig huisartspraktijken, het IJsselland Ziekenhuis, verpleeghuizen en meerdere thuiszorgorganisaties die bij elkaar zo'n 60.000 mensen vertegenwoordigen.

Chinese contacten

"Eén van onze leden heeft contacten en handelspartners in China. Toen daar de ellende begon heeft hij eens geïnformeerd of hij iets voor hen kon doen. Op dat moment hadden zij niets van hem nodig. Maar, toen het hier begon, werd hij gebeld met de vraag of ze iets voor hem zouden kunnen betekenen."

"En zo ging het balletje rollen", vertelt Huub Leenen, de voorzitter van de Rotaryclub. "Wij vinden het heel prettig dan mensen gezond hun werk kunnen doen en zijn blij dat we daaraan een steentje hebben bijgedragen."

Normaal gesproken ligt de focus van de Rotaryclub op het realiseren van kerstpakketten voor ruim 8000 gezinnen die dit nodig hebben. Leenen: "De actie van de mondkapjes kwam tussendoor. Maar wij zijn een serviceclub, dus we kijken altijd naar waar de maatschappelijke nood is."

Dilemma

Huisarts Wouter van Oort, Stichting Capelse Huisartsen, is gigantisch blij met het initiatief. "Mondkapjes zijn dingen die wij als huisartsen niet standaard in grote hoeveelheden aanwezig hebben. Het leek er echt op dat we nog maar voor een aantal dagen kapjes op voorraad hadden. Voordat we de keuze moesten maken: Gaan we wel of niet zonder beschermingsmiddelen werken?"

Van Oort legt uit dat ze nu een aantal weken vooruit kunnen. "Zowel wij als huisartsen, maar ook de rest van de zorginstellingen in Capelle die gebruik maken van deze voorraden. En dat is natuurlijk heel fijn."

Dat er nu een contactpersoon is die, indien nodig, aan nieuwe voorraden kan komen, vindt de huisarts een prettig idee. Maar dit is dan wel zonder financiële bijdrage van de Rotary. Leenen: "Dan zijn we er alleen als intermediair. Het contact ligt er."