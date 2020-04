Rotterdamse serie-overvaller is weer terug in de cel

De Rotterdamse winkelovervaller Michel van de L. (54) was een tijdje vrij, maar zit weer in de cel. Volgens justitie heeft hij zich niet gehouden aan de voorwaarden voor zijn vrijlating.

Van de L. is veroordeeld voor een reeks gewapende overvallen op winkels. In hoger beroep werd uiteindelijk een straf van 9,5 jaar cel opgelegd. In 2018 kwam hij vrij, maar onder strikte voorwaarden

De Rotterdammer moest naar een project voor begeleid wonen, een enkelband dragen, behandeling ondergaan en geen drugs gebruiken. De eerste rapporten waren gunstig: hij hield zich keurig aan de afspraken en had werk gevonden als steigerbouwer.

Na een kleine twee jaar zou het toch weer fout zijn gegaan: twee keer cocaïnegebruik, rommelen met de urinetest en agressief gedrag naar het personeel.

Stofzuigen

De Rotterdamse rechter boog donderdag zich over het verzoek van justitie hem maar weer een jaartje te laten brommen. Van de L. was het er niet mee eens: "Dit gaat helemaal nergens over. Ik heb waarschuwingen gekregen, omdat ik mijn kamer niet heb gestofzuigd."

Dat hij een medewerker heeft geduwd, noemde hij 'onzin'. "In deze coronatijd wil ik gewoon niet dat ze in mijn ruimte komen. Ze staan te schreeuwen en te spugen, dan mag ik toch zeggen dat ze moeten oprotten?"

Hij wil zo snel mogelijk weer naar buiten. "Ik word nu als een crimineel neergezet, maar ik heb mij 720 dagen keurig gedragen." De reclassering heeft nog gekeken of Van de L. terechtkan bij de stichting Exodus, die zich ontfermt over ex-gedetineerden. Zij hebben de aanvraag afgewezen.

Verkeerde gedetineerde

De reclassering gaat nu kijken of een instantie in Almere hem wil opvangen en daarom is de rechtszaak donderdag uitgesteld.

Een rechtszaak die overigens met de nodige haperingen verliep, vanwege de coronamaatregelen. Eerst werd de verkeerde gedetineerde vanuit het Huis van Bewaring voor de camera gezet. Voorzitter de Winkel: "Ik had al het idee dat het niet meneer Van de L. was."

Toen de juiste verdachte was opgespoord en op zijn plaats zat, bleken andere rechtbanken dezelfde ruimte met video-verbinding nodig te hebben. Een medewerker van de PI Krimpen aan den IJssel onderbrak het gesprek tussen de rechter en Van de L. en schalde door de rechtszaal: "Ja, ik weet niet hoe lang u nog bezig bent? Maar er zitten er hier nog twee te wachten. Ik heb andere rechtbanken nu boos aan de lijn..."

De Rotterdamse rechter ging stoïcijns door en maakte de zitting af. Het vervolg is op donderdag 7 mei.