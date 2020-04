Veiligheidsexpert: 'Coronaboetes lijken te helpen'

Er zijn al veel boetes uitgeschreven zegt Hoekman. Vooral aan jongeren en 'oudere jongeren' van dertig jaar en ouder.

"Niet iedereen doet het expres verkeerd. Maar de hoofdregel is gewoon: blijf thuis!" Daarnaast geldt de anderhalvemeterregel en het bijeenkomstenverbod. Hoekman: "Dus als jij en ik samen afspreken in het park op een bankje om een patatje te eten, dan is het een bijeenkomst. Dat is al in strijd met de noodverordening."

Geweld

Verschillende keren zijn handhavers zoals boa's, maar ook wijkagenten, met geweld bejegend door groepen jongeren die werden aangesproken op het niet-naleven van de coronaregels.

"Dat hakt er wel in. Het is op de werkvloer het gesprek van de dag", zegt agent Hoekman.

Hoekman merkt dat steeds vaker van jongeren denken dat 'dat hele coronagedoe niet echt is, maar een verzinsel van de overheid om jongeren te pesten'. "Als je vanuit die houding lak aan alles hebt, wat moeten wij dan nog doen?"

