'Stadion Feijenoord moet mogelijk bij gemeente aankloppen voor financiële steun door coronacrisis'

Niet alleen wordt er niet gevoetbald in het stadion, ook alle andere evenementen zijn voorlopig niet toegestaan. Daardoor zijn er bijna geen inkomsten meer.

"Stadion Feijenoord maakt vanzelfsprekend zoveel mogelijk gebruik van het pakket dat het rijk heeft gepresenteerd met werktijdverkorting en beraadt zich ook op aanvullende oplossingen om in deze periode het hoofd boven water te houden", schrijft het college aan de gemeenteraad.

Daarbij wordt niet uitgesloten dat er een verzoek wordt gedaan aan de gemeente om 'te helpen de tijd te overbruggen totdat alles weer in een normaal vaarwater is terechtgekomen'.

Als er een verzoek komt van het stadion voor financiële hulp, dan wordt dat 'serieus beoordeeld en overwogen', mocht de toekomst van het stadion in gevaar komen. Het stadsbestuur stelt daarbij wel als vereiste dat alle andere steunmaatregelen worden benut, voordat de gemeente benaderd wordt voor steun. Ook moet uitgezocht worden of ondersteuning kan rondom de regelgeving die bestaat rond staatssteun.

Feyenoord City

De gemeenteraad moet binnenkort een besluit nemen over de financiering voor de bouw van Feyenoord City. In de brief meldt het college dat er een pakket van maatregelen is samengesteld, waarbij een beperkte bancaire financiering een noodzakelijke verwerving mogelijk maakt.

Een aantal private partijen levert een krediet en/of staat garant voor de geplande investeringen van stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas. Op deze manier kan de stichting haar werkzaamheden voor de financiering van Feyenoord City vervolgen.

Club

Ook Feyenoord zelf wordt hard geraakt door de coronacrisis. "De begroting zal omlaag moeten, maar hoe hard de club wordt getroffen laat zich niet voorspellen", meldt het college.

"Veel zal afhangen van wanneer het normale leven en het voetbal weer op gang komen en met name of het komende seizoen 2020-2021 na de zomer gewoon van start kan onder normale omstandigheden."

Feyenoord zelf gaat waarschijnlijk geen beroep doen op de gemeente, is de veronderstelling.

Lees meer