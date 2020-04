Camerawagens? Waarom weet de gemeenteraad dat niet?

De auto's zijn op verzoek van de politie aangeschaft voor het controleren van grote groepen bezoekers tijdens het Eurovisie Songfestival. Nu dat niet doorgaat, worden ze ingezet in de corona-aanpak.

De twee auto's rijden constant door Rotterdam-Noord en -Zuid, vooral op plekken waar geen camera's zijn en waar het vaakst groepen mensen bij elkaar komen. De beelden worden constant live uitgekeken in de meldkamer van Stadstoezicht.

Privacy?

D66-raadslid Nadia Arsieni vindt het een slechte actie en heeft donderdag wethouder Wijbenga erop aangesproken. Arsieni vraagt zich af waarom er moet worden gefilmd met camera's als er ook handhavers kunnen worden ingezet. Ook stelt ze de vraag hoe de privacy is geregeld.

D66, CDA, PvdA, CU/SGP en 50Plus begrijpen niet dat de raad niet is geïnformeerd over de komst van deze wagens. "Een schadelijke situatie. We hadden het al moeten weten bij het Songfestival", aldus Ellen Verkoelen van 50Plus.

Verantwoordelijkheid politie

Volgens wethouder Wijbenga hoefde dat niet, omdat de politie de wagens nodig had om toezicht te houden. Ook was het niet noodzakelijk om de inzet bij de coronamaatregelen te melden. Het is een besluit van Aboutaleb in zijn rol als voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Wijbenga zegt dat de wagens nodig zijn, omdat de paar honderd handhavers van de gemeente het zelf niet voldoende kunnen volgen. Met de privacy is het volgens de wethouder allemaal goed geregeld. De beelden worden bepaalde tijd bewaard en het privacyprotocol van de politie wordt gevolgd.

De raadsleden namen met deze uitleg geen genoegen en willen er binnenkort met burgemeester Aboutaleb verder over praten. Ook moet er duidelijkheid komen over wat de inzet van de camerawagens tot nu toe heeft opgeleverd.

Lees meer