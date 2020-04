Camping Zonnehoeve heeft hoop ondanks valse start door corona

Camping in Oudenhoorn ziet mogelijkheden in anderhalve-meter-economie

De Stichting Vrije Recreatie heeft in een brief aan de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond gevraagd of kleine campings weer open mogen. Campings passen volgens de stichting makkelijk in de anderhalve-meter-economie. Ook camping Zonnehoeve in Oudenhoorn ziet dat graag gebeuren.

De camping heeft vijftig plekken van 100 tot 120 vierkante meter. "We hebben hier ruime plaatsen. Mensen zijn buiten en ver bij elkaar vandaan", vertelt Sanne de Groot van camping Zonnehoeve. Ook benadrukt zij de grote van het sanitair op haar terrein.

Gerben de Groot denkt dat Zonnehoeve zich aan de coronamaatregelen kan houden: "Stel dat we met 25 plekken open gaan, waar zeven tot acht meter ruimte tussen elke plek is, dan heb je helemaal genoeg. In de supermarkt of bouwmarkt heb je veel minder afstand. Met 25 plekken zijn we al blij en kunnen we aan de slag. Mochten mensen de toiletten of douches nodig hebben, dan kunnen we eventueel ook een schema opstellen."

Valse start

De noodgedwongen sluiting van de camping is extra vervelend voor familie De Groot, omdat ze slechts twee dagen voor de aankondiging van de coronamaatregelen eigenaar van de Zonnehoeve werden. Het hebben van een eigen camping was een grote droom voor hen.

"Het was een valse start van onze onderneming", blikt Gerben terug. Sanne vult aan: "We hadden er ontzettend veel zin in. Als je op het punt staat om te starten en je hoort dat het niet doorgaat, dan is het erg zuur."

Het coronavirus is vooral op financieel gebied een probleem, zegt Gerben. "Wij zouden voor de zomer zeker open moeten, als onze droom geen nachtmerrie wil worden", besluit Sanne.

