'Vandaag hing een nieuwe rouwkaart in de hal'

Ook in verpleeghuis de Varenoord in Rotterdam-Ommoord heeft het coronavirus toegeslagen. Zeven doden waren tot woensdag te betreuren. Maar liefst 24 medewerkers kwamen ook ziek thuis te zitten.

Het verpleeghuis van Aafje aan de Varenhof in Rotterdam telt 36 bewoners, verdeeld over vier afdelingen. De cliënten, die wonen in studio's, hebben geheugenproblemen of zijn dementerend. Het andere deel van de woontoren wordt verhuurd voor ouderenhuisvesting van SOR.

De zorgen bij de familieleden stapelden zich de afgelopen week op. Direct contact was en is niet meer mogelijk door het besluit om de verpleeghuizen dicht te houden voor bezoek. Bellen met de naasten kan, tenminste als personeel in de buurt is om te helpen.

Eigenlijk ontstond in de laatste week voor de sluiting een onrustig gevoel. "Eén van de cliënten werd bezocht door een familielid dat over de hele wereld reist. Een paar dagen begon de bewoner te hoesten en te proesten en een week later was deze ziek."

App-groep

Aan het woord is één van de familieleden die anoniem wil blijven. "Ik wil niet dat ons familielid er last van ondervindt dat wij het woord doen. Maar als familieleden van meerdere bewoners zitten we in een app-groep. Zo weten we wat er speelt."

Een week na de eerste gevallen in het verpleeghuis was het in raak in eigen kring. Met het ophalen van de was uit het tehuis, kwam mogelijk het virus mee. "Toen was er al een cliënt overleden. Mijn partner werd vervolgens na het doen van de was ziek. Gelukkig heeft zij zich er goed doorheen geslagen."

In de Varenoord werd ook het personeel geraakt. Meer dan twintig medewerkers, bevestigt zorginstelling Aafje, werden ziek. Het familielid: "Dat is te merken geweest met de verzorging. Soms liep maar een enkeling op de afdeling. Op een gegeven moment waren enkel leerlingen en flexkrachten beschikbaar. Noodgedwongen bleven de bewoners zelfs grote delen van de dag in bed. Er waren niet genoeg handjes."

Maar niet alleen de cliënten van Aafje worden het slachtoffer van het virus. Of het met elkaar heeft te maken is niet onderzocht, maar voor zowel het zorggedeelte als de woningen wordt dezelfde lift gebruikt.

"Er is ook een man overleden. Hij woonde in een appartement hoger in het complex. Zijn vrouw zat bij Aafje. Ze zijn een dag na elkaar overleden. Daar is het niet bij gebleven. Vandaag hing alweer een rouwkaart in de hal", vertelt het familielid.

Atypisch

Aafje laat via een woordvoerder weten dat het coronavirus zich snel en atypisch in de Varenoord presenteerde. "Al onze aandacht ging in eerste instantie naar de bewoners en medewerkers. Daardoor is er in het begin te weinig aandacht geweest voor mantelzorgers. Dat hebben we inmiddels hersteld. We informeren mantelzorgers regelmatig over de situatie rondom hun naaste."

De woordvoerder laat weten dat de zorginstelling alles doet om verdere verspreiding te voorkomen. "Door de dementie bij onze bewoners is het voor hen heel moeilijk zich aan de nodige hygiëne maatregelen te houden. Het is voor medewerkers die zich met hart en ziel inzetten voor onze bewoners heel moeilijk om te zien dat de ziekte zo veel slachtoffers maakt.

Naast een groot aantal zieke medewerkers zijn ook tien arbeidskrachten weer hersteld. Aafje zegt dat de gaten konden dichtgelopen. "Dankzij de inzet van de vaste medewerkers, aangevuld met gedetacheerden en bekende uitzendkrachten, kunnen we de juiste zorg blijven bieden."

Leerhuis

Varenoord is naast een verpleeghuis ook een leerhuis waar verpleegkundigen worden opgeleid. Ook is er een samenwerking met de Vijf Havens, een ander verpleeghuis van Aafje. "Er zijn geen zorgmedewerkers gedeeld tussen deze locaties", besluit de woordvoerder van Aafje.

