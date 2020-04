Nieuwe ziekenhuisopnames in de regio vergelijkbaar met gisteren; volg alle updates van vrijdag 17 april

In dit liveblog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen rond het coronavirus.

• Er zijn inmiddels 3459 mensen in Nederland overleden aan het coronavirus . Het aantal besmettingen staat vrijdag op 30.449.

• De GGD'en van Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid melden 297 sterfgevallen in de regio. Het aantal ziekenhuisopnames in de regio staat volgens het RIVM op 879, er zijn 3588 besmettingen. Bekijk hier de cijfers van jouw gemeente .

• Ook in verpleeghuis de Varenoord in Rotterdam-Ommoord heeft het coronavirus toegeslagen , zeven doden waren tot woensdag te betreuren.