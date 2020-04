Uit bed komen voor school is 'een dingetje' voor tieners

De woonkamer van de familie Apinsa in Capelle aan den IJssel is omgedoopt tot klaslokaal. Twee van de drie kinderen volgen daar inmiddels voor de vierde week online onderwijs vanwege de coronaregels.

Het derde kind zit boven op haar kamer huiswerk te doen. Fride is alleenstaande moeder met drie tieners op de middelbare school. Naast haar baan buitenshuis heeft ze er een nieuwe taak bij; die van docent.

'Petje af voor docenten'

"Ik ben nu moeder én docent en dat is me wat", vertelt moeder Fride lachend aan de eettafel. "Petje af voor de docenten. Ik zou er niet zelf voor gekozen hebben." Ze neemt haar taak serieus want coacht, motiveert en zit haar drie kinderen achter de broek om consequent hun online les te blijven doen. Alleen ze uit bed krijgen, is een dingetje.

"Dat is moeilijk", geeft ze toe. Als bij haar 's ochtends om 05:30 uur de wekker om naar haar werk te gaan, liggen haar kinderen nog lekker te slagen. Op kantoor stuurt ze een eerste berichtje naar de WhatsApp-groep die ze met haar kinderen heeft. "Pas om 10:30 uur komt er leven in de brouwerij en dan gaan ze reageren: Ik heb dat gemaakt of ik heb nu online les."

Opstaan is lastig

Ook de kinderen winden er geen doekjes om dat opstaan lastig is. "Dat uit bed komen is wel een klein dingetje maar dat komt goed", zegt de 15-jarige Cedric. Hij zit op het Comenius Lyceum in Capelle, net als jongste zusje Djoayne.

Eenmaal op gang, loopt het bij het gezin Apinsa wel. "De les online lukt bij mij wel goed", vertelt Cedric. Hij doet zijn biologieles op zijn smartphone en soms kruipt hij achter de laptop van zijn moeder voor een werkopdracht.

De oudste dochter Amber van 17 jaar zit in haar havo-eindexamenjaar op het IJsselland College. "Ik zit in een groepsapp van school, dus daar kunnen we vaak communiceren en ik bel ook heel vaak met de juffrouw", vertelt ze over het afronden van haar eindexamen op afstand. Ze moet nog een aantal opdrachten voltooien om te slagen.

De jongste van 12 jaar zit achter haar bureau in haar slaapkamer. Thuiswerken heeft volgens haar voor- en nadelen. "Het is rustiger dan in de klas, maar op school kan je gelijk iets vragen, nu gaat dat moeilijk."

Ze missen school

Alle drie missen ze school wel. "Dat we gewoon weer normaal naar school kunnen gaan zou veel beter zijn", zegt de jongste Djoayne. De middelste, Cedric, mist vooral het contact met zijn vrienden op school.

Voor de oudste is het gek om haar middelbare school af te sluiten zonder diploma-uitreiking of eindexamenfeest. "Ik zou graag weer naar school gaan, mijn dingen afmaken en afronden."

Gaan de scholen weer open of blijven ze dicht tot aan de zomervakantie? Volgende week gaat het kabinet bekend maken of de coronamaatregelen versoepeld worden. Premier Rutte heeft al laten doorschemeren dat de verwachtingen niet te hoog moeten zijn.

De alleenstaande moeder en haar drie tieners kijken er wel naar uit om de teugels weer wat laten vieren, al is het maar een klein beetje. "In kleine groepjes van twee of drie leerlingen weer een keer naar school gaan en dan weer een ander groepje, dat zou ik fijn vinden voor de kinderen sowieso", zegt moeder Fride.

