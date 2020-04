Hostel getransformeerd tot crisisopvang voor dakloze jongeren

Normaal slapen er honderd backpackers in stapelbedden in drie grote slaapzalen, maar door corona staat hostel De Mafkees in Rotterdam leeg. Nou ja, bijna leeg. Inmiddels zijn er weer een paar 'gasten'. Er wonen nu tijdelijk jongeren die nergens anders heen kunnen en anders op straat moeten slapen.

De dag in De Mafkees begint vroeg; om 08:00 uur gaat de wekker. Na het ontbijt start het werk. Dat staat in het teken van een beter toekomstperspectief. Dat kan zijn het werken aan het terugbrengen van hun schulden, het bouwen van nieuwe slaapunits of schilderwerk in het hostel. "Zodat ze niet alleen maar de hele dag met hun ellende bezig zijn", zegt Elke Louwers van Stichting JONG Rotterdam.

En die ellende is vaak serieus. "Het gaat niet om jongeren die het even niet meer naar hun zin hebben thuis. Het gaat om jongeren die geen plek hebben en geen andere vorm van hulpverlening zullen krijgen", zegt Louwers.

'Tot rust komen'

Veel hulpverlening ligt door corona stil. In het hostel krijgen de jongeren de hulp die ze anders niet zouden krijgen. "Als ze hier voor de eerste keer komen, moeten ze tot rust komen en stabiliseren", zegt Ali El Maouji van YOUZ. "We zetten op papier wat er aan de hand is. We brengen alles in kaart: zijn ze nog verzekerd, hebben ze nog een adres?"

YOUZ heeft een poli en een kliniek, waar ze jongeren helpen met hun problemen. Vaak liggen daar verslavingen aan ten grondslag. Ook doet YOUZ veldwerk. El Maouji spoort samen met zijn team deze kwetsbare jongeren op en begeleidt ze naar de juiste zorg.

In totaal is er in het hostel plek voor 24 jongeren in de leeftijd 18 tot 23 jaar. "Het is wel moeilijk, want het is een hostel. Je moet je voorstellen dat eind vorig jaar hier honderd stapelbedden bezet waren in drie grote slaapzalen. Dat geeft geen privacy", zegt Louwers. "Als je op vakantie bent, kan dat reuze gezellig zijn, maar als je het niet goed voor elkaar hebt, wil je een beetje privacy. Dat hebben we hier moeten bouwen, want dat is hier normaal niet."

'Blij dat er onderdak is'

Louwers en El Maouji zijn blij dat ze het hostel tot hun beschikking hebben. El Maouji: "De reguliere opvang zit vol. Er is een wachtlijst en die loopt alleen maar op. Door samenwerking met de gemeente en andere partijen hebben we dit voor elkaar gekregen. We hebben inmiddels tien jongeren hier. Het gaat goed. Ik ben blij dat er voor hen onderdak is."

Louwers: "Slapen op straat is zeker geen optie. Zeker niet nu."