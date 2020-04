Horeca-eigenaren zien ondernemen in een anderhalvemetersamenleving niet zitten. Ook al is er begrip voor de huidige maatregelen, als het langer duurt gaan zaken omvallen. "Op dit moment wordt er geen hoop geboden voor de horeca", zegt Frank Roolaart van HAL4 aan de Maas.

De Rotterdamse ondernemer roept collega's op om aanstaande maandag om 17:00 uur tien minuten voor hun zaak gaan staan klappen. Voor elkaar en voor het personeel. "Je kunt je voorstellen dat op de Witte de With of het Stadhuisplein een lint van medewerkers staat. Om aan te geven dat de nood echt hoog is", zegt Frank.

Het steekt hem dat mooie horecazaken het zwaar hebben en dreigen om te vallen in Nederland, terwijl ze met bloed zweet en tranen zijn opgebouwd. "Dat doet pijn. Het is de branche waarbij het bijna onmogelijk is om op anderhalve meter afstand te functioneren. Het zijn geen zaken waar makkelijke looproutes zijn, waar je maar eventjes een derde van je tafels kan benutten. Het is bijna een onmogelijke opgave."

Niet het nieuwe normaal

Het gaat volgens Frank niet alleen om de praktische onmogelijkheid van anderhalve meter afstand houden. Als restaurants en cafés maar een derde van het normale aantal klanten binnen kunnen laten, draaien ze ook maar een derde van de omzet. "Dan ga je failliet en kost het bijna nog meer dan dicht zijn."

Frank gruwelt van het idee dat de anderhalvemetersamenleving het nieuwe normaal wordt. "Het is op dit moment meer dan logisch om te zorgen dat het virus binnen de perken blijft, maar dit gaat niet de nieuwe samenleving worden."

Om voor even het straatbeeld van lege gevels te veranderen, wil Frank dat ieder café en restaurant maandagmiddag met een aantal personeelsleden voor de zaak gaat staan. "We moeten een signaal afgeven. Het moet toonbaar zijn waar de horeca zit en wie daar achter zitten, welke gezinnen daarvan moeten leven."



Het is niet de bedoeling dat mensen de straat op gaan om te komen kijken of mee te klappen. "Je mag thuis meeklappen", lacht Frank.