Knutselpakketjes aan het hek en toch even zwaaien naar de juf

Ook al hebben juffen en meesters digitaal contact met hun klassen, het is niet hetzelfde als de kinderen even in het echt zien. Met Koningsdag en Moederdag voor de deur - feestdagen waarop kleine kinderen aan de slag gaan met knutselwerkjes - hebben de juffen van kleuterklassen van obs De Kring in Hellevoetsluis daar iets op bedacht.