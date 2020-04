Dakloze jongeren blij met verblijf in hostel

Hostel De Mafkees in Rotterdam is tijdens de coronacrisis veranderd in een opvang voor dakloze jongeren. Mo is één van de tijdelijke bewoners. Om nu te zeggen dat hij in een vier of vijf-sterren hotel verblijft gaat wat ver, maar Mo is erg tevreden met zijn voorlopige slaapplaats.

"Het is door de coronacrisis hier beter dan op straat en hierbinnen is het gewoon veilig en lekker warm", aldus Mo. "Normaal gesproken hadden deze jongeren op straat gestaan en dus is het heel belangrijk dat we dit doen", zegt Athalia Ferreira Ferro van hostel De Mafkees en stichting JONG Rotterdam, een organisatie die jongeren ondersteunt.

De begeleiding voor dit project wordt gedaan door Youz, die gespecialiseerd is in hulp voor jongeren met psychische stoornissen en dakloze jongeren. De stichting JONG Rotterdam zorgt verder voor het faciliteren van alles binnen het hostel. Verder helpen de jongeren ook mee met allerlei werkzaamheden die onderdeel zijn van de dagbesteding. ''Het zijn veel jongeren die aan het wachten zijn om begeleid te kunnen wonen. Als tussenstation kunnen ze nu hier overnachten. Bij ons kunnen ze arbeidsvoorwaarden leren zodat de overstap naar betaald werk kleiner is'', zegt Roland Hartman van JONG Rotterdam.

Het hostel aan de Vijverhofstraat heeft normaal gesproken zo'n 45 bedden, die verdeeld zijn over drie slaapvertrekken. De jongeren helpen momenteel zelf mee om hun tijdelijke leefomgeving op te fleuren. Om wat meer privacy te krijgen, worden er allerlei schotten getimmerd om een soort 'eigen' kamer te creëren. In totaal is er voor 24 jongeren plaats in het hostel.

Lees meer