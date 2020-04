Excelsior-trainer Marinus Dijkhuizen: 'Bijna niemand gelooft er nog echt in dat we weer gaan voetballen'

Het leven van Dijkhuizen, die pas zes wedstrijden de leiding heeft over de Kralingers, ziet er dan ook anders uit. ''Voetbal regeert normaal gesproken de agenda, maar nu zit ik breuken met mijn dochter te maken. Verder ben ook wat meer in beweging gekomen door te gaan fietsen en wandelen. Ik probeer een paar kilootjes af te vallen.''

Toch kan Dijkhuizen het niet laten om met voetbal bezig te zijn. ''De scouting gaat natuurlijk gewoon door. Ik kijk veel hele wedstrijden terug uit de eerste divisie. Omdat ik competitie nog niet goed ken, maar ook om spelers te bekijken. Als je spelers wil aantrekken of als we nog gaan voetballen, dan moet je voorbereid zijn.''

Dijkhuizen nam het trainersstokje eind januari van de ontslagen Ricardo Moniz over. Vanwege het stilleggen van de competitie hadden hij en zijn staf ook tijd voor andere dingen. ''We hebben bijvoorbeeld de trainerskamer opgeknapt. Dat werd me een doorn in het ook. Het was heel rommelig en er was lang niets aan gedaan.''

''Verder heb ik natuurlijk veel overleg met Ferry en hebben we de spelers één op één naar de club laten komen. Zo konden we ze medisch testen en konden ze bijvoorbeeld uitzonderlijk van elkaar wat krachttraining doen.''



Vakantie

De selectie van Excelsior heeft afgelopen week en ook volgende week vakantie gekregen van de clubleiding. ''Ook al voelt het misschien niet zo, maar ze hebben vakantie. Ik ook een beetje. De spelers hebben twee weken geen programma en daarna gaan we weer individuele programma's opstellen.''



Net als alle andere clubs wacht Excelsior de nieuwe maatregelen van het kabinet af en volgt het de KNVB over het vervolg van de competitie. ''Het is of voorbereiden op het restant van de competitie of voorbereiden op het nieuwe seizoen. Bijna niemand gelooft er nog echt in dat we dit seizoen nog gaan voetballen. Ik ook niet, maar je moet er wel rekening mee houden dat het nog kan.''

Rai Vloet

Excelsior heeft de contracten van Kyle Ebecilio, Tobias Kleijweg, Arsenio Valpoort en doelman Maarten de Fockert formeel opgezegd. Ook Rai Vloet beschikt over een aflopend contract, maar omdat hij geen optie heeft en niet tussentijds heeft verlengd, hoefde de club zijn contract niet op te zeggen.

Sterker nog. De Kralingers willen Vloet het liefst nog een jaar binden. ''Met Rai willen we graag door. Dat is duidelijk en hebben we ook aangegeven. De gesprekken gaan door, alleen we weten niet wat het budget voor volgend jaar wordt. Zelf zit Rai natuurlijk ook in de wachtkamer. Hij was zich net in de picture aan het spelen. Dat soort jongens balen misschien nog wel het meest'', aldus Dijkhuizen.