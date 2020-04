Kei door het raam: 'Wie doet nou zoiets?'

Plotseling zaten ze rechtop in bed. Er kwam een hoop geluid uit de woonkamer. Dat het niet de katten waren, bleek toen luttele tellen later het alarm afging. Een kei van 25 centimeter lag op de grond in de woonkamer.

Het was in de nacht van Eerste op Tweede Paasdag in Rotterdam-IJsselmonde. De klok wees 3:30 uur aan toen Daniëlle van der Stel en haar partner wakker werden van het glasgerinkel. Een dikke ruit van 2,5 meter bij 2 meter was doorboord door een grote kei.

"Waarom?" vraagt Van der Stel zich af. "Het is bewust gebeurd. Het is een enorme kei die precies door het midden van de ruit is gegooid. Ook een grote kei, 25 centimeter lang. En zwaar."



Bij de buren wordt aan de tuin gewerkt. Mogelijk heeft iemand de kei daar vandaan gepakt en vervolgens door de ruit van de woning aan de Hooghagen gegooid. De daders waren snel vertrokken. De alarmcentrale reageerde snel en de politie was ook vlot ter plaatse.

"De politie vroeg of we ruzie met iemand hadden. Maar dat is niet zo. We snappen er niets van", zegt Van der Stel. Ze heeft inmiddels aangifte gedaan. Maar andere onderzoeken krijgen voorrang, laat de politie weten. "Dat kan ik me ook wel voorstellen. Maar er schijnen ook camerabeelden te zijn. Misschien dat daar toch nog iets uit voortkomt."