Hier worden we blij van: Hulpverleners verrast met lief gebaar en Dordtse kids maken coronaspel

Het zijn moeilijke tijden, met veel verdrietige berichten. Met de rubriek 'Hier worden we blij van' verzamelen we grappige, ontroerende en lieve socialmediaberichten om je dag iets mooier te maken.

Deze kids uit Dordrecht hebben een coronaspel bedacht. Burgemeester Wouter Kolff is onder de indruk.

Muziek sleept ons door de moeilijke tijden. Dat dacht deze man in Rotterdam-IJsselmonde ook toen hij You'll Never Walk Alone ten gehore bracht.

Robin Frings maakte deze video met gebarentaal.

En Demy Mast maakte deze video met de bewoners van Stichting IJsselmonde-Oost in Ridderkerk. Hij is daar begeleider. Door de omstandigheden is de dagstructuur voor de bewoners weggevallen. Dit alles roept veel vragen op en daarom maakte hij samen met hen deze video.

De horeca heeft het zwaar. Verschillende restaurants laten op een grappige manier op social media zien hoe zij straks omgaan met de anderhalvemetersamenleving.

De politie in Sliedrecht en de Dierenambulance Zuid-Holland Zuid werden als blijk van waardering verrast met iets liefs.

Mooie actie van de Kappersakademie!

Op de Lijnbaan in Rotterdam-Centrum wordt de waardering voor het zorgpersoneel getoond.