Begeleider licht verstandelijke beperkten maakt videoclip over corona

Een zorgmedewerker heeft samen met cliënten van Kleinschalig Wonen Ridderkerk een videoclip over het coronavirus opgenomen. Demy Mast, alias Deems, zingt in het liedje 'Zoveel Vragen' over de vragen die de bewoners met een lichte verstandelijke beperking momenteel hebben. "Je wilt daarop antwoord geven, maar wij weten ook niet wat er met het coronavirus op ons afkomt", zegt Deems.

Het coronavirus heeft de levens van de bewoners van Kleinschalig Wonen Ridderkerk op hun kop gezet, vertelt Deems uit Rotterdam-Zuid. "Werk en dagbesteding zijn stil komen te liggen. Daarmee is een flink gat in de dagstructuur geslagen."

Deems merkt dat de frustratie onder de cliënten daarom oploopt. "Je hoort wat ze missen: hun sociale leven, vrienden en werk. Dat grijpt me aan." Zo geeft Deems het voorbeeld van een cliënt die normaal gesproken zestig uur in de week naar sport kijkt. Maar door het coronavirus is er momenteel geen sport. "Hij geeft nu aan dat hij een sterke neiging heeft om naar de drank te grijpen."

'Ik proef veel liefde van bewoners'

In zijn videoclip heeft Deems geprobeerd om zich te verplaatsen in iemand met een verstandelijke beperking. "Ik vertel vanuit een fictief persoon. Dit liedje is een samenvatting van de vragen van cliënten die zich nu vaak voordoen."

Deems heeft al langer een passie voor muziek. Samen met editor Robin Van Beijeren maakte hij de clip.

Met deze videoclip wil Deems 'mensen met een beperking een gezicht in deze heisa geven'. De cliënten van Kleinschalig Wonen Ridderkerk zijn blij met de videoclip: "Ze zijn het alleen niet gewend om in een YouTube-clip te komen, maar de reacties zijn positief. Vanuit de bewoners proef ik veel liefde."

