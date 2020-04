Steun NOC*NSF aan Britt Eerland en bekerhuldiging op Coolsingel in Rijnmond Sport

In deze aflevering zijn we op bezoek bij Britt Eerland. De tafeltennisster uit Schiedam werd ontslagen door haar Duitse club, maar krijgt steun van het NOC*NSF. Maar is dit genoeg om in de zomer van 2021 deel te nemen aan de Olympische Spelen?

Verder is er zoals iedere week een Flashback Friday. Omdat dit weekend de bekerfinale tussen Feyenoord en Utrecht gespeeld zou worden, gaan we terug naar de laatste keer dat deze teams tegenover elkaar stonden in de finale. In 2016 won Feyenoord in De Kuip met 2-1. Wat volgde was een mooi feestje op de Coolsingel.

