Buitenlandse verdachten opgepakt na cokevondst in Rotterdam

De container werd vorige week vrijdag onderschept. Afgelopen woensdag werden in Best, bij Eindhoven, vier verdachten aangehouden door de politie en de douane.

De verdachten waren in de loods waarschijnlijk op zoek naar de twee containers waar de verdovende middelen in zouden zitten.

Een vijfde verdachte is aangehouden in Rotterdam, vanwege zijn betrokkenheid bij het transport van de containers. Justitie kan niet zeggen of deze man werkzaam was in de Rotterdamse haven.

Alle verdachten zitten in 'volledige beperkingen', dat houdt in dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. De rechter-commissaris heeft bepaald dat de mannen voorlopig twee weken in voorarrest blijven zitten.

De drugs zouden een straatwaarde hebben van tussen de 2,9 en 5,1 miljoen euro.