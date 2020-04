Rotterdamse horecaondernemer is hit op internet met hilarisch filmpje

Rotterdamse horecaondernemer is met zijn filmpje over anderhalve meter al meer dan een miljoen keer bekeken

Iets dat voor een Rotterdamse horecaondernemer begon als een geintje met een serieuze ondertoon, heeft zich ontwikkeld tot een ware hype. Zijn filmpje, dat illustreert hoe je in deze anderhalvemetersamenleving een biertje serveert op een terras, gaat namelijk de hele wereld over.

"Het is viral gegaan hè? Het is wereldwijd meer dan een miljoen keer bekeken.", laat een trotse Frans van Breemen, de eigenaar van Facet, weten.

Hij had dit nooit verwacht: "Het is gewoon te gek natuurlijk dat je zo'n bekendheid krijgt. Radiostations die bellen. Heel veel mensen van over de hele wereld die mij berichten sturen over hoe wij dit hier in Nederland aanpakken."

Challenge

Frans vindt het prachtig om te zien dat ook andere horecaondernemers soortgelijke filmpjes maken. "Dit wordt natuurlijk wel echt een challenge denk ik. Heel wat mensen gaan hier zelf wat voor verzinnen net zoals wij hebben gedaan. En hopelijk zetten ze het online, zodat we allemaal een statement maken. Ik hoop dat veel meer het gaan doen."

Zelf ook nog een keer zo'n filmpje maken, is iets dat Frans wel ziet zitten. Sterker nog: hij is al aan het nadenken waarmee hij de volgende keer bekogeld wil worden. "Spaghetti is al naar voren gekomen." Hij vervolgt lachend: "Iemand zei ook in gooi een complete cappuccino in je gezicht."