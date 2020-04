Sponsorloop voor verzorgingshuis en puzzels voor senioren

Met een goed gevoel gaan we het weekend in. De puzzel voor de puzzels is gelegd en Sander de Kramer heeft bewoners van verpleeghuis De Wetering in Rotterdam-Beverwaard blij gemaakt met tablets, maar we zoeken ook een laptop voor Marcel Hokke.

Puzzels zijn populair deze week. Pleun Pannecoucke kreeg gisteren al een mooie puzzel van Rotterdams skyline van Nathalie Dinges. En de twaalf puzzels van meneer Peters worden binnenkort gebracht bij Ria Scova Righini. Ze schreef ons een mooie mail, dat ze in een groot seniorengebouw woont en onderling hebben de bewoners afgesproken om de puzzels uit te wisselen. Zo worden er veel mensen blij gemaakt. Top!

Bij Erik Lemmers was er aandacht voor het verhaal van Marcel Hokke. Sinds 13 januari (!) ligt hij al op bed, omdat hij ooit te lang op iets heeft gezeten zonder het te voelen. Marcel zit namelijk in een rolstoel en heeft geen gevoel in zijn been. Gevolg: een diepe wond van 7 centimeter en hij kan alleen maar op zijn zij liggen. Hij is naar eigen zeggen 'internetverslaafd', maar tikken op zijn kleine telefoon lukt amper. Vader Wim van 78 jaar mailde ons. Zelf hebben ze geen geld om een laptop te kopen, maar misschien is er een bedrijf of particulier die dit wel kan. Daarom stellen wij hier de vraag. Wil je helpen? Mail naar rijnmondhelpt@rijnmond.nl of laat een reactie achter op de Facebook pagina van Rijnmond Helpt.

Met het mooie weer zie je veel mensen buiten fietsen of lopen. Maar niet in groepen. Dat weet ook Marti Schoenmakers, voorzitter van de Loopgroep Zuid. Hun thuisbasis is bij korfbalvereniging Thor Ellemare Rotterdam. Hij schreef ons het volgende: "Ook wij mogen geen gezamenlijke lopen meer doen, wij mogen echter wel alleen lopen. En zo kwamen we op het idee om in het kader van ons 20-jarig jubileum een 24-uurs sponsorloop te organiseren, geld op te halen en zo íets te doen voor personeel en gasten van Aafje verzorgingshuis op de Slinge. Het ligt in de bedoeling om zaterdag 2 mei om 12.00 uur te starten en dan via estafette-rondjes zondag om 12.00 uur te finishen bij Aafje op de Slinge voor de deur." Een mooi initiatief. Ook hij mocht er over vertellen bij Erik in de uitzending. Je hoort het bovenaan het bericht.

Ouderen hebben het ontzettend moeilijk in deze tijd. Zo ook de bewoners van verpleeghuis De Wetering in Rotterdam-Beverwaard, die door de coronacrisis hun familie al wekenlang niet meer hebben gezien. Denise Pols werkt als vrijwilligster in het verpleeghuis en schreef een brief naar Rijnmond Helpt.

Denise deed een oproep voor een aantal kleurboeken, een paar fleurige tuinplanten of bloemen om de ouderen in het verpleeghuis op te vrolijken. Maar het meest hoopte ze stiekem op tablets, zodat de bewoners kunnen beeldbellen met hun geliefden.

Rijnmond Helpt gaf gehoor aan die wens. En dus reed presentator Sander de Kramer met de tablets, mede mogelijk gemaakt door Stichting Rotterdam Mooier Maken, richting Rotterdam-Beverwaard.

We gaan wederom een weekend tegemoet met mooi weer. De verleiding is groot, maar houd afstand en blijf zoveel mogelijk thuis. En blijf de pagina van Rijnmond Helpt bekijken. Wie weet of je iemand kan helpen. En als je zelf een hulpvraag hebt, lezen we die ook graag. Fijn weekend!