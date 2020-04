Koning Willem-Alexander op werkbezoek in Erasmus MC

Koning Willem-Alexander op bezoek in het Erasmus MC

Koning Willem-Alexander heeft vrijdagmiddag een bezoek gebracht aan het Erasmus MC in Rotterdam. Daar wordt de landelijke coördinatie van coronapatiënten in Nederland uitgevoerd.

Tijdens zijn bezoek sprak koning Willem-Alexander over de spreiding van coronapatiënten. Na dat gesprek bezocht de koning de control room van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding in het Erasmus MC. Het bezoek werd afgesloten met een gesprek over het weer opstarten en continueren van planbare niet-corona-gerelateerde zorg.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima voeren telefoongesprekken en waar mogelijk werkbezoeken uit om zich te laten informeren over de bestrijding van het coronavirus in Nederland.

