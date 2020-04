Belager Rotterdamse handhavers blijft langer vastzitten

Een van de mannen die is opgepakt voor het aanvallen van een groep BOA's aan de Oldegaarde in Rotterdam, bljift voorlopig in voorarrest zitten. Dat heeft de rechter-commissaris besloten.

Tijdens de paasdagen werd een groep handhavers belaagd. Zij hadden even daarvoor een groep mannen aangesproken op een overtreding van de coronamaatregelen. Vijf toezichthouders raakten gewond bij de aanval.



In de afgelopen dagen zijn drie mensen opgepakt. Een 32-jarige man verscheen woensdag al voor de rechter. Hij had bewust gehoest in het bijzijn van een van de handhavers. Hij is veroordeeld tot twee weken cel.

Een tweede verdachte, een 40-jarige man, moet later voor de rechter verschijnen. Hij zou een paar BOA's hebben bedreigd en beledigd.

De derde verdachte, de 38-jarige man die in voorarrest blijft zitten, wordt verdacht van zware mishandeling. Hij zou een van de handhavers in het gezicht hebben geslagen.



