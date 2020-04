Haven in diepe crisis door corona

“Dit is geen financiële crisis, zoals in 2009. Dit is erger: een soort oorlog, waardoor mensen angstig, afwachtend en onzeker worden”, aldus commercieel-directeur Gerard de Jong van stuwadoorsbedrijf BSR van Uden Stevedoring.

De logistiek dienstverlener is gevestigd aan de Gustoweg in de Merwehaven, op de grens van Rotterdam en Schiedam. Het bedrijf heeft een 800 meter lange kade en biedt 20 duizend vierkante meter overdekte opslagruimte, waar mineralen, granen en staalproducten worden op- en overgeslagen. Maar de walkranen staan steeds vaker stil en de loodsen liggen bomvol.

Niet optimistisch

De Jong: “De eerste maand van dit jaar was nog vrij goed, maar de andere maanden werd het minder en we zijn inmiddels niet optimistisch over de rest van het jaar.” Daarmee sluit hij aan bij het beeld wat Allard Castelein, CEO van Havenbedrijf Rotterdam, donderdag ook schetste bij de presentatie van de eerste kwartaalcijfers.

In de eerste drie maanden daalde de overslag in de Rotterdamse haven met 9,3 procent, vergeleken met een jaar eerder. Castelein vreest dat dit door de coronacrisis in het tweede kwartaal zelfs daalt met 20 tot 30 procent. “Een ongekende crisis”, noemde hij het.

Als oorzaken geeft de CEO de dalende vraag naar olie aan, de sluiting van de kolencentrales in Duitsland en het stilvallen van de productie in de Duitse industrie. En daar komen de gevolgen van de coronacrisis nog eens bij: een sterke daling in vraag naar benzine en vliegtuigbrandstof, fabrieks- en winkelsluitingen en strenge grenscontroles.

Keten piept en kraakt

Ook Gerard de Jong ziet dat de logistieke keten piept en te kraakt. “We krijgen veel minder lading vanuit China en Amerika, waardoor verdere doorvoer met coastervrachten vanuit Spanje en Italie afneemt. Ook de binnenvaart en de transportvracht staat onder druk. En onze opslagloodsen en terrein zitten al helemaal vol, doordat handelaren zich al helemaal ‘volgekocht’ hebben. De goederen verlaten de loods niet omdat de handelaren een betere prijs hopen te krijgen.”

Het bedrijf moet nu regelmatig ‘nee’ verkopen tegen nieuwe lading en ziet daardoor de meeste schepen uitwijken naar kleinere havens als Delfzijl, Kampen, Vlissingen. “Dit is een klap voor de hele Rotterdamse haven, die we met elkaar moeten zien te overleven.”

Geen uitzendkrachten meer

BSR houdt vooralsnog de hand op de knip en stelt investeringen uit. “En dat kleine beetje lading dat we nog hebben, handelen we alleen nog met eigen personeel af. We hebben gelukkig nog niemand hoeven ontslaan, maar maken geen gebruik meer van uitzendkrachten.”

De Jong denkt dat de effecten van deze crisis groter zijn dan die in de laatste financiele crisis in 2009. “Dit is zo overweldigend en we hebben er eigenlijk nog geen antwoord op. Het zal heel moeilijk zijn om nog winst te behalen dit jaar en zullen met onze aandeelhouders van dag tot dag moeten bekijken hoe we dit gaan oplossen.”

Ook CEO Allard Castelein is somber gestemd, maar ziet nog altijd lichtpunten. “In China vertrekken alweer wat schepen. Ook blijven we investeren door in te zetten op verdere verduurzaming van de haven. Ook voeren we stevig lobby bij de ministeries voor ondersteuningsmaatregelen. Het wordt een lange zware weg maar ik hou vertrouwen in de toekomst door de vastberadenheid van alle partners in de haven.”

