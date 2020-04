'Als we niet oppassen, gaat culturele sector ten onder'

Musea zijn uitgestorven, theaters leeg en concerten afgelast: de cultuursector lijdt onder de coronacrisis. Er komen geen inkomsten binnen en de schade loopt in de miljoenen. Piet Sleeking, wethouder Cultuur in Dordrecht, maakt zich grote zorgen nu blijkt dat minister Van Engelshoven geen extra geld uittrekt.

"Die 300 miljoen euro is op zich een mooi gebaar", begint Sleeking. "Maar als we ons realiseren dat de cultuursector 1 miljard euro schade heeft geleden, dan steekt die 300 miljoen euro wat schamel daar tegen af."

Negentig procent van die 300 miljoen euro gaat naar rijksgesubsidieerde instellingen. De resterende 30 miljoen euro moet in zeventien regio's worden onderverdeeld, vertelt Sleeking. Ook rekent de Dordtse wethouder niet op veel steun vanuit de provincie Zuid-Holland.

"Mijn inschatting is dat het voor gemeenten een onmogelijke opgave zal zijn om dit allemaal zelf te gaan compenseren", zegt Sleeking.

'Behoorlijke opgave'

Momenteel komt de Dordtse gemeenteraad de culturele sector tegemoet. Zo wordt de huurafdracht stopgezet en wordt de subsidiebijdrage naar voren geschoven. Sleeking wil hiermee voorkomen dat culturele instellingen in liquiditeitsproblemen komen of zelfs failliet gaan. "We dreigen in één klap ten onder te gaan als we niet oppassen."

Gemeente Dordrecht gaat bekijken wat die financieel zelf kan bijdragen. "Maar de regio's gaan hier bekaaid van afkomen. Er zal meer geld bij moeten", stelt Sleeking. "We staan voor een behoorlijke opgave om tot een oplossing te komen."

