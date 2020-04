Agentbijter vijf maanden de cel in

Een Rotterdammer die een agent had gebeten heeft acht maanden cel gekregen waarvan drie maanden voorwaardelijk. Het incident gebeurde op 7 april op het Bellamyplein in Rotterdam Spangen.

De politie greep daar in omdat er sprake was van een samenscholing. Dat is verboden in verband met de coronacrisis.

Tijdens de arrestatie van een 29-jarige man beet hij de agent. Hij zegt dat uit zelfverdediging te hebben gedaan. Er werd een touw om zijn nek gedaan en hij had het gevoel dat hij zou stikken.

Zijn vriend die hem te hulp schoot, heeft volgens de rechter tegen een agent getrapt. Hij krijgt twee maanden cel.

Het ging vanmiddag om een snelrechtzaak. Justitie probeert alle misdrijven die met corona te maken hebben zo snel mogelijk voor de rechter te krijgen.

