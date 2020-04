'Door de coronacrisis denken automobilisten dat de stad een circuit is'

GroenLinks Rotterdam vraagt of het college bereid is om straten af te sluiten of anders in te richten. Aanleiding hiervoor zijn klachten en meldingen over gevaarlijke verkeerssituaties. "Er is een groep automobilisten en motorrijders die sinds de coronacrisis denkt dat de stad is veranderd in een circuit", schrijft de fractie.

Zo zijn er het afgelopen weekend 28 rijbewijzen van hardrijders in beslag genomen. Ook scheurde een motorrijder met 150 kilometer per uur over de Vaanweg.



De fractie van GroenLinks Rotterdam is, ondanks dat het een stuk rustiger is op straat, bang voor ernstige ongelukken. "Juist nu is het van groot belang dat onze ziekenhuizen niet worden belast met verkeersslachtoffers", staat in de brief.

GroenLinks wil daarom cijfers hebben van het aantal en type verkeersovertredingen voor en tijdens de coronacrisis. Ook vraagt de fractie om de ernst van de verkeersongelukken in deze perioden. Verder wil GroenLinks weten of het college het straatbeeld in Rotterdam wil aanpassen naar de anderhalvemetersamenleving.

