Drukke gebieden in Dordrecht en Oud-Beijerland afgesloten

Tja, zoals eerder gezegd: we pakken echt door als het nodig is. Dit strandje is blijkbaar te verleidelijk voor onze jeugd, waaronder veel kinderen. 🤨🙄😕 Let u ook op ouders? Gelukkig blijf ik constateren dat de overgrote meerderheid in onze gemeente het heel goed doet. 👌 https://t.co/F4ZiWohtpv