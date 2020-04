'Zonnepanelen leveren meer op dan ze kosten'

Milieuexpert Josee van Linschoten adviseert zonnepanelen: 'De huur is lager dan de opbrengst'

Van Linschoten zegt dat zonnepanelen voor veel mensen interessant kunnen zijn, ondanks dat zonnepanelen flink aan de prijs zijn. "Zo'n investering kost wel een paar duizend euro. Niet iedereen heeft dat geld op de bank staan of kan die zonnepanelen zomaar kopen."

Maar er zijn twee oplossingen voor geïnteresseerden die minder financiële middelen hebben: je kunt je aansluiten bij een energiecoöperatie. Zonnepanelen huren is ook mogelijk. Van Linschoten ziet daar een voordeel in: zonnepanelen leveren de consument meer op dan ze kosten. "Je zou je investering in zeven jaar kunnen terugverdienen", zegt Van Linschoten. Ook zijn zonnepanelen gunstig voor het klimaat.

Wel heeft Van Linschoten een waarschuwing wanneer consumenten zonnepanelen gaan huren: "Je moet wel goed naar je contract kijken. Lees de kleine lettertjes, maar daar zitten soms ongunstige voorwaarden in."

