Na een vechtpartij aan de Hooglandstraat in het Oude Noorden in Rotterdam zijn vrijdagmiddag drie mannen aangehouden.

Een ruzie mondde rond 17:30 uit in een vechtpartij. Drie mannen gingen elkaar te lijf. Daarbij raakte er één gewond aan zijn hoofd. Waar die ruzie over ging is niet bekend.

De eerste melding van de politie was dat het ging om een steekpartij, maar dat lijkt het niet te zijn.

Het slachtoffer is ter plaatse behandeld aan zijn verwondingen.