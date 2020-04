Vergadering Feyenoord City: 'Alsof je Woonstad binnenkomt'

"Het trappenhuis voelt alsof je binnenkomt bij Woonstad." Het was één van de weinige echte kritiekpunten van het Q-team Feyenoord City, dat in opdracht van burgemeester en wethouders de gebiedsontwikkeling rond het mogelijke nieuwe stadion beoordeelt. Architect David Gianotten lichtte vrijdagmiddag zijn plannen toe. Een korte presentatie. Zonder veel nieuwe inzichten. Zonder veel tegenspraak.

Een dag nadat bekend werd dat het huidige Stadion Feijenoord in zwaar weer verkeert, begint Gianotten via een videocall zijn presentatie. Veel nieuws hoort het Q-team niet. "Sinds de vorige presentatie is er een aantal wijzigingen in de dakopbouw. Er is nu gekozen om de buitenste ring van het dak dicht te maken, zodat de akoestiek verbeterd is", spreekt de architect van OMA.



De tekst gaat onder de foto's verder.



Woonstad

Na een aantal gedetailleerde dia's over hoe je als supporter één van de drie ringen van het stadion betreedt, legt Gianotten uit dat hij eraan denkt om de kleuring van het beton aan te passen. Gianotten doelt hiermee op het subtiel spelen met overgangen van licht naar donker in de staalconstructie.

Zijn presentatie wordt afgesloten met het onderdeel 'branding'. Gianotten licht toe dat er twee soorten zijn: clubbranding en marketing. "Vanuit architectonisch oogpunt is bedacht dat op de vier kernen van de assen altijd Feyenoord-branding moet zijn. Daartussen is er dan ruimte voor informatie", licht hij toe, terwijl Gianotten dia's van het laatste duel van Robin van Persie voor Feyenoord en de concerten van Marco Borsato laat zien. "Ook licht is belangrijk. We zijn nu aan het kijken hoe dat zou kunnen. Als Feyenoord speelt, krijgt het stadion een Feyenoord-gloed. En bij het Nederlands Elftal juist weer oranje."

Na zo'n twintig minuten wordt Gianotten bedankt door Robert Winkel, de voorzitter van het Q-team. Vooral de customer journey is in zijn ogen erg duidelijk. Hoe de supporter dus naar zijn plaats loopt. Rudolf Eilander, het Q-team-lid met architectuur in zijn portefeuille, is daar kritisch over: "Ik zoek naar de grandeur van die trappenhuizen. Dit voelt alsof je binnenkomt bij Woonstad. Ik vind het nogal een groot contrast met hoe je nu de Kuip binnen komt." Gianotten geeft geen antwoord.

Hij beantwoordt wél de vraag over de vliesgevel op de derde ring. "Die is inderdaad wind- en waterdicht", licht Gianotten toe. "Het lijkt wel alsof je in een kantoor zit", reageert Eilander, die ook benieuwd is naar het plafond wat er boven de ringen komt te hangen. Hij spreekt nogmaals zijn bedenkingen uit over de trappenhuizen. "Maar daar hebben Paul (Diederen - deskundige venues, red.) en ik al eerder commentaar op gehad."

De andere leden van het Q-team hebben weinig aan te merken. Stedenbouwkundige Jeroen Ruitenbeek hoopt dat het getoonde kwaliteitsniveau waargemaakt kan worden. Aruna Vermeulen, burgerlid dat zich bekommert om de sociaal maatschappelijke tak, is vooral benieuwd hoe het stadion buiten de speeldagen wordt gebruikt. Landschapsarchitect Philomene van der Vliet spreekt drie woorden: "Alles is behandeld."

Ton Verhoeven, deskundige op gebied van knooppunten, vraagt Gianotten nogmaals naar de betonkleuring. Cultuurhistoricus Johanna van Doorn wil weten of de branding meer geïntegreerd kan worden in de architectuur. "Het zou heel jammer zijn als de banners als losse elementen aan het stadion worden geplakt. Ik vraag om meer aandacht voor de routing van de banners richting het stadion."

'Broeinest voor duiven'

Een kwartier lang zijn de leden van het Q-team aan het woord als Robert Winkel iedereen bedankt. "Er is bezuinigd, maar het karakter van het ontwerp is niet aangepast", spreekt de voorzitter resumerend. Winkel haalt het trappenhuis en de branding aan. Hij heeft nog een laatste advies. "We zien in andere steden dat staalconstructies een broeinest kunnen zijn voor duiven. Daar moeten we voor waken. Net als voor graffiti en ontkleuring." "Als we het hebben over biodiversiteit, dan kan dit stadion aan het water ook een kans zijn voor roofvogels. Zijn we direct verlost van de duiven", reageert Gianotten meteen.

Na 35 minuten houdt Winkel de digitale bijeenkomst voor gezien. Waar er al jarenlang wordt gesteggeld over Feyenoord City, is deze vergadering van het Q-team in vogelvlucht voorbij gegaan.

Van de redactie: Er konden tijdens deze bijeenkomst geen vragen worden gesteld door derden.