Het weer van vandaag: verspreid een bui

Vandaag is er veel bewolking met af en toe zon en valt er verspreid een regenbui. Het wordt vanmiddag 14 graden op Goeree-Overflakkee en 17 graden in Gorinchem. Er staat een zwakke tot matige noordoostenwind.

Vanavond en vannacht zijn er wolkenvelden en neemt de kans op een bui af. Eind van de nacht worden de opklaringen breder. Het koelt af naar 9 graden en de noordoostenwind neemt toe en wordt matig en aan zee vrij krachtig.

Morgen is het zonnig en trekt de laatste bewolking in de loop van de ochtend naar het zuiden weg. Het wordt warmer met in de middag 19 graden. De noordoostenwind waait matig en aan zee vrij krachtig.

Vooruitzichten

De dagen erna zorgt een krachtig hogedrukgebied boven het noorden van Europa voor een oostelijke stroming waarmee kurkdroge lucht wordt aangevoerd. Het vertaald zich in stralend zonnige dagen. In de middag wordt het 19 of 20 graden. Er staat wel een stevige oostenwind die er ook nog eens voor zorgt dat de grond extra uitdroogt.