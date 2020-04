Minder ziekenhuisopnames en IC patienten de afgelopen dagen, volg hier alle updates van zaterdag 18 april

Lees hier alle updates over coronanieuws van zaterdag 18 april.

* RIVM: Er zijn volgens de laatste update zaterdag 3601 mensen in Nederland overleden aan het coronavirus,

* Het aantal sterfgevallen is met 142 gestegen. Het aantal ziekenhuisopnames steeg met 129 naar 9544. Maar is in totaliteit aan het afnemen. Ook de IC patienten met corona worden minder.

*Het aantal geregistreerde besmettingen in Nederland is inmiddels naar 31.589 gestegen: een toename van 1140 personen ten opzichte van vrijdagmiddag.

* In Rotterdam-Rijnmond zijn in totaal 111 nieuwe positieve testen gemeld. Dit brengt het totaal aantal personen op 2.875. In deze regio zijn inmiddels 267 patiënten overleden aan het coronavirus.

*Zuid-Holland Zuid telt 63 overlijdensgevallen. Het aantal mensen dat positief getest is op het coronavirus, is ten opzichte van vrijdag met 28 toegenomen tot 812.