In Rotterdam-De Esch is zaterdagochtend geprobeerd een ramkraak te plegen bij een apotheek. De leveranciersingang van het pand is hierbij beschadigd geraakt.

Rond 9:00 uur werd geprobeerd in te breken bij de BENU apotheek aan de Rijnwaterstraat.

De politie meldt dat het onduidelijk is om hoeveel daders het gaat en of zij binnen zijn geweest. Ook is niet bekend of een auto of een bus werd gebruikt.

Forensische Opsporing doet onderzoek.