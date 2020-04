Rotterdammer aangehouden in uitgebreid witwasonderzoek

De politie heeft drie mannen aangehouden, waaronder een 38-jarige Rotterdammer. Zij worden verdacht van witwassen nadat in auto's en woningen geld en merkkleding werd gevonden met een totaalwaarde van bijna een miljoen euro.

Donderdag werden twee mannen aangehouden in een parkeergarage in Amsterdam. In de auto waar ze uit kwamen vond de politie een tas vol bankbiljetten. Tijdens de aanhouding hebben de agenten hun wapen getrokken.

In een woning in Amsterdam werd een derde verdachte aangehouden en meer geld gevonden. Vrijdagochtend werd ook een woning in Rotterdam doorzocht. Hier werd opnieuw geld en ook merkkleding aangetroffen. De politie schat de totale waarde van het gevonden geld en de kleding op bijna een miljoen euro.

Een 38-jarige man uit Rotterdam, een 19-jarige uit Assen en een 48-jarige zonder vaste woon- of verblijfplaats zijn aangehouden op verdenking van witwassen en zitten vast.