Festivalorganisatoren uit de regio eensgezind: zomerfestivalseizoen is verloren

Het is nog maar lente maar festivalorganisatoren zijn al druk bezig met de zomer. De regio telt veel festivals en het is allerminst zeker of die door kunnen gaan door de coronacrisis. Rijnmond peilt de mening van verschillende festivalorganisatoren in de regio.

Op dit moment zijn evenementen tot 1 juni verboden. De verwachting is dat volgende week tijdens de persconferentie van premier Rutte meer duidelijkheid komt over maatregelen in de zomer.

Wantijpop

Het gratis muziekfestival Wantijpop in Dordrecht viert dit jaar de vijfentwintigste editie. Als het doorgaat tenminste. Organisator Magchiel Koekoek denkt dat Nederland dezelfde lijn als België en Duitsland gaat volgen. Daar zijn festivals tot 31 augustus afgelast. "Je kan niet in een glazen bol kijken en voorspellen hoe 2021 eruit gaat zien. Het zal wel echt ondernemen worden."

Opperdepop

Bergschenhoek kent sinds vorig jaar een culinair muziekfestival genaamd Opperdepop. De organisatie van Culinesse in Nesselande zit achter dit meerdaags festival. Brendo Festen heeft 'een hard hoofd' in het doorgaan van de tweede editie en wil dat de overheid snel de knoopt doorhakt. "We zitten in een trein die doorrijdt maar ik ben bang dat hij gaat stoppen."

Expedition

Aziz Yagoub organiseert meerdere festivals in Rotterdam. Onlangs kwam hij met de headliners van electronisch muziek festival Expedition. Maar dat wil volgens hem niet zeggen dat het doorgaat. Integendeel. "Ik denk dat we ons moeten voorbereiden op een zomer zonder grootschalige evenementen." Yagoub richt zijn pijlen op een evenement dat past in de 'anderhalvemetereconomie'. Hij heeft vergevorderde plannen voor een drive-in bioscoop in Rotterdam.