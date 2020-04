Bokser Danyo doet workout in open lucht: 'Probeer positief en scherp te blijven'

Rijnmond Sport volgt de komende periode een aantal sporters tijdens deze historische tijd in de sportgeschiedenis waarin alles stil ligt.

Bokser Stephen Danyo probeert positief en scherp te blijven. Hij zou op 4 april tijdens het World Port Boxing in De Doelen zijn titelgevecht boksen, maar dit begin maart als één van de eerste sportevenementen in Nederland afgelast vanwege het coronavirus.

Danyo traint zolang er geen wedstrijden zijn met twee conditional coaches in de buitenlucht om zijn conditie op peil te houden. ''Je moet niet het risico nemen dat je verzwakt, want als we weer beginnen, dan moet je weer vanaf nul beginnen. Dan kan het maanden duren voor je weer op het oude niveau bent. Vandaar dat het belangrijk is om scherp te blijven'', aldus de bokser.

Bekijk hierboven de volledige video met Stephen Danyo.