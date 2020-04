Zanger Johnny Valentino: 'Klote, nul inkomsten'

"Er zijn wel groupies maar die zijn wat ouder dan normaal", lacht Johnny Valentino in de tuin van DrieMaasStede in Schiedam. De volksartiest heeft zojuist bewoners van het verzorgingshuis getrakteerd op een swingend optreden.

"Je moet wat in deze tijden. Al mijn optredens zijn afgelast", zegt de geboren Vlaardinger.

Uitgedost in een vrolijk hansopje danste en zong Wally Preyll (de echte naam van Johnny Valentino) met de energie alsof hij in een uitverkocht Ahoy stond. "Dat heeft mijn schoonmoeder gemaakt. Ik had gehoord dat ze goed kon naaien dus denk dan moet ze een mooi pakkie voor me naaien", lacht Preyll.

Knuffelen

Op bekende klanken als 'Heb je even voor mij', 'Het kleine cafe aan de haven' en 'You'll never walk alone' dansen en zwaaien ook twee vrouwen buiten het hek van de instelling. "Onze vader Goof Hendriks zit op de derde etage. Het is heel moeilijk om hem niet te kunnen knuffelen want we mogen er uiteraard niet bij in deze coronacrisis. Het is triest dat de mensen opgesloten zitten."

De emoties komen naar boven bij dochters Tatiana en Wil. Ondertussen hebben ze op hun telefoon een live beeldverbinding met hun vader. "Gezellig hè, pa. Zwaai maar naar de camera want je bent in beeld."

Geen Euro

Een vrolijke boel voor even in Schiedam-Noord. Toch zijn het voor een artiest als Johnny Valentino donkere tijden. "Overal is de stekker uit getrokken. De casino's waar ik optrad, de vakantieparken, feesten, partijen, kortom nul inkomsten momenteel en van al die steunmaatregelen nog geen euro gezien. Klotetijd voor iedereen, muzikanten horeca, noem ze maar op. Gisteren belden er weer een paar grote klanten af."

"Ik probeer de mensen hier een beetje blij te maken, een adrenalinestootje, een beetje brutaal en dat lukt altijd goed", zegt de Vlaardinger die al tijden in Hellevoetsluis woont.

"Zijn we allemaal klaar voor?", roept Valentino hard naar de bewoners in de tuin en achter de ramen. Geen respons, stilte. Iets luider: "Zijn we er allemaal klaar vooooooor?!" en daar gaan de handjes in de lucht voor een gouwe ouwe Frans Bauer-klassieker. 'Heb je even voor mij?'.

Boete

"Ik hoop de komende tijd nog veel meer ouderen blij te maken", lacht Valentino in korte broek. "Alleen hoorde ik net dat tehuizen voortaan ook een vergunning moeten hebben voor tuinoptredens. De artiest riskeert anders gelijk een boete van 350 Euro. Dat zou een drama zijn."

Het verrassingsoptreden in Schiedam wordt afgesloten met het bekende 'You'll never walk alone' en een applaus voor iedereen in de zorg.