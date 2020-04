Met uitsterven bedreigde zwarte neushoorn in Diergaarde Blijdorp verwacht kleintje

🦏 GROOT NIEUWS! In deze vlog gaat Stefan langs bij de zwarte neushoorns en hun verzorger Melle. Hij heeft een heel bijzonder nieuwtje over deze ernstig bedreigde soort.Als alles goed gaat, wordt dit het derde jong van een zwarte neushoorn dat in Nederland wordt geboren. Drie primeurs voor Diergaarde Blijdorp. Nu duimen dat alles goed gaat. Elke jonge neushoorn is van belang. In sommige delen van Afrika is deze neushoornsoort al volledig verdwenen vanwege hun hoorns. Die worden als medicijn vermalen. Diergaarde Blijdorp ondersteunt daarom verschillende hondenteams in o.a. Kenia die zijn opgeleid om stropers op te sporen en te overmeesteren.#neushoorn #neushoorns #natuur behoud #diergaardeblijdorp #rotterdam zoo #rotterdam #blijdorp zoo #dierentuin #dierentuin blijdorp #dierentuin rotterdam #primeur