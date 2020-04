Omwonenden Van Maanenbad zingen You'll never walk alone tijdens 'silent' disco. Video: Tessa Hofland

Discozwemmen, met muziek en discolampen, zit er vanwege de coronamaatregelen voorlopig niet in voor bezoekers van het Van Maanenbad in Rotterdam-Noord. Maar een feestje bouwen op het eigen balkon, kan natuurlijk wél. Omwonenden van het zwembad werden zaterdagavond getrakteerd op een 'silent' disco.

De dj had plaatsgenomen in de tuin van het Van Maanenbad en verschillende omwonenden hadden hun balkons voor de gelegenheid versierd. Via een koptelefoon, die bewoners van tevoren konden aanvragen, konden ze naar de muziek luisteren. Geluidsoverlast zou er op die manier nauwelijks zijn, ware het niet dat de buurt massaal meezong met onder meer 'You'll never walk alone'.

Tekst gaat verder onder de video



Het was niet de eerste keer dat er een silent disco werd georganiseerd in de stad. Eerder gebeurde dat onder meer bij het Oostplein.