Restaurant Abel: door brand verwoest, weer opgebouwd en toen kwam corona

De familie Abel zag in september 2018 hun woonhuis en restaurant in Poortugaal in vlammen opgaan. Een grote brand liet niets meer heel van het pand aan de Albrandwaardsedijk. Inmiddels is er hard gewerkt aan het nieuwe Abel 2.0. Er zou half maart proefgedraaid worden, maar toen kwamen de verscherpte coronamaatregelen.

"De brand heeft ons leven een beetje stilgezet", vertelt eigenaar Remco Abel. “En dan is het anderhalf jaar later zover dat we klaar zijn om weer open te gaan en dan mag het niet.”

Een nieuwe tegenslag, die financieel gezien extra hard aankomt, omdat ook de inkomsten van Tasman, het andere restaurant van de horecaondernemer, zijn weggevallen.



“De overheid komt met een loonkostenvergoeding die voor ons in de praktijk zo’n 65 procent van de personeelskosten dekt, maar de andere vaste lasten lopen natuurlijk ook gewoon door.”

En... juist nu breekt het seizoen aan waarin de centen verdiend moeten worden. "Wat dat betreft zijn we net een soort strandtent, met een seizoen dat begint in maart. Het was tandenknarsen met het mooie weer de laatste tijd, omdat we eigenlijk al een vol terras hadden moeten hebben."

Vertraging bouw

Er wordt nog volop gewerkt aan het nieuwe restaurant. De corona-uitbraak heeft ook bij de bouw voor vertraging gezorgd. “Toen het niet meer voor half maart af moest zijn viel de druk voor de bouwer weg en dat merkte je aan alles. Dat irriteert, want je wil het gewoon allemaal klaar hebben staan.”

Abel 2.0 wordt opnieuw een trouw- en vergaderlocatie, maar voor alles geldt natuurlijk dat onduidelijk is wanneer er weer gestart kan worden. Veel diners en bijeenkomsten zijn afgezegd. De bruidsparen wachten vaak nog even af of hun huwelijksdag door kan gaan.

En dan is er nog de nieuwe anderhalvemetersamenleving. Daar wordt over nagedacht, maar niet van harte. “We hebben een grote zaak, dus het zou kunnen. Maar of het de gezelligheid ten goede komt, dat vraag ik me af.”

